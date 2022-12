30-Jähriger nach Schüssen auf Auto festgenommen

Auch Spezialkräfte seien bei der Festnahme am Mittwochmorgen im Einsatz gewesen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die drei Personen in dem Auto seien dem mutmaßlichen Schützen bekannt gewesen. Trotzdem sei bislang unklar, weshalb der 30-Jährige auf sie geschossen habe. Bei der Festnahme fanden die Einsatzkräfte in seiner Wohnung die mutmaßliche Tatwaffe, größere Mengen Betäubungsmittel und eine fünfstellige Summe Bargeld. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.