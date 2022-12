30-Jähriger prallt mit E-Auto gegen Baum und stirbt

Der Autofahrer sei in der Nacht zum Samstag in einer Kurve zwischen Pulheim (Rhein-Erft-Kreis) und Bergheim von der Fahrbahn abgekommen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Das Fahrzeug rammte den Baum und fing Feuer. Feuerwehrkräfte löschten das völlig zerstörte Elektroauto. Der Fahrer wurde laut Polizei tot geborgen.