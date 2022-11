30-Jähriger verletzt zwei Männer lebensbedrohlich mit Messer

Lemgo (dpa/lnw)

Ein 30-Jähriger hat in Lemgo im Kreis Lippe drei Männer mit einem Messer verletzt, darunter zwei von ihnen lebensbedrohlich. Die Männer seien in der Nacht zu Samstag in einer Gaststätte in Streit geraten, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Dieser habe schließlich vor dem Lokal in einer körperlichen Auseinandersetzung gemündet. Der 30-Jährige habe dabei mit einem Messer auf seine Gegner eingestochen. Ein 22 Jahre alter Mann und ein 30 Jahre alter Mann erlitten dadurch lebensgefährliche Verletzungen; ein 34-Jähriger wurde demnach leicht verletzt.

Von dpa