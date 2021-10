30-Jähriger versperrt Feuerwehr mit geparktem Auto den Weg

Hagen (dpa/lnw)

Ein 30-Jähriger hat der Feuerwehr in Hagen den Weg mit seinem abgestellten Auto versperrt - und sich sehr uneinsichtig gezeigt. Der Mann hatte sein Fahrzeug am Montag mit eingeschaltetem Warnblinklicht an einer engen Stelle am Fahrbahnrand geparkt, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Als ein Feuerwehrfahrzeug im Einsatz nicht vorbei kam, habe das Feuerwehr-Team gehupt.

