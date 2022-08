30 Tauben aus Kleingartenanlage in Beckum gestohlen

Die unbekannten Diebe hätten sich in Nacht vom vergangenen Mittwoch auf Donnerstag Zugang zu dem Schrebergarten verschafft und die Tiere abtransportiert. Der Eigentümer bemerkte am Donnerstagmorgen das Fehlen der beringten Tauben, sagte einen Polizeisprecherin am Dienstag. Auch in den sozialen Medien wird nach den Dieben gesucht. Die Polizei in Beckum erhofft sich nun Hinweise auf den oder die Täter, die möglicherweise ein Auto zum Abtransport der Tiere benutzt haben. «30 Tauben lassen sich ja nicht so einfach mitnehmen», sagte die Polizeisprecherin.