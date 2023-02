33-Jähriger von Lastwagen erfasst und tödlich verletzt

Ein 33-jähriger Mann ist in der Nacht zum Samstag in Beckum (Kreis Warendorf) von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden.

Ein 32-jähriger Sattelzugfahrer aus Gelsenkirchen habe die Bundesstraße B 475 befahren, als der Mann sich plötzlich in Höhe einer Werkszufahrt auf der Fahrbahn befunden habe, teilte die Polizei mit. Der 33-Jährige Beckumer sei noch am Unfallort gestorben. Der Unfallhergang werde ermittelt. Die Bundesstraße wurde für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt.