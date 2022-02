35 Millionen Euro für Müllentsorgung nach Flutkatastrophe

Düsseldorf (dpa/lnw)

Gigantische Schrottberge, haufenweise Abfall: Die Flutkatastrophe hat in Nordrhein-Westfalen Unmengen von Müll verursacht. Dessen Beseitigung braucht Zeit und kostet Geld. «Derzeit befinden sich rund 35 Millionen Euro in der Auszahlung bzw. sind bereits ausgezahlt», teilte das Bauministerium in Düsseldorf auf Anfrage mit.

Von dpa