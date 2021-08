38-Jähriger soll Frauen betäubt und vergewaltigt haben

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ermittlern zufolge datete er bei «Tinder» oder «Bumble» Frauen und lud sie in seine Wohnung in der Düsseldorfer Altstadt ein. Dort sollen mehrere Frauen von dem 38-Jährigen betäubt und vergewaltigt worden sein. Am Freitag beginnt der Prozess gegen den Angeklagten.

Von dpa