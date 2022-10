39-Jähriger getötet: Bekannter in Untersuchungshaft

Stolberg (dpa/lnw)

Nach dem gewaltsamen Tod eines 39-jährigen Mannes in Stolberg bei Aachen ist gegen einen Tatverdächtigen Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Aachen mit. Dem 32-Jährigen werde vorgeworfen, seinen Bekannten heimtückisch getötet zu haben. Der Tatverdächtige habe keinen festen Wohnsitz. Er sei am Dienstag im Stadtgebiet von Aachen festgenommen worden.

Von dpa