4-jähriges Mädchen wird überrollt: Schwer verletzt

Ein 4 Jahre altes Mädchen ist am Donnerstagabend in Erkrath (Kreis Mettmann) von dem Fahrzeug eines Eisverkäufers angefahren und schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr das Mädchen auf ihrem Fahrrad um den Wagen herum, nachdem sie sich zuvor ein Eis gekauft hatte, wie die Polizei mitteilte. Demnach fuhr der Mann in diesem Moment mit seinem Eiswagen an und überrollte das Mädchen. Es wurde per Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Fahrer stand unter Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.