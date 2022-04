400 Ukraine-Geflüchtete machen Ausflug ins Phantasialand

Brühl (dpa/lnw)

Rund 400 geflüchtete Jugendliche, Kinder und Frauen aus der Ukraine haben am Samstag im Rahmen einer Aktion des Vereins Blau-Gelbes Kreuz das Phantasialand in Brühl besucht. Fünf Reisebusse brachten die 400 Teilnehmer sowie ukrainisch sprechende Helferinnen des Vereins von Köln nach Brühl, wie der Verein mitteilte. «Die Kinder haben sich heute so wahnsinnig gefreut», erzählte eine Sprecherin des Vereins am Samstag. Und auch die Mütter seien nach eigenen Worten froh, einen Tag auf andere Gedanken zu kommen. «Allein dafür hat sich die Organisation schon gelohnt.»

Von dpa