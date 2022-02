41-Jähriger soll Mann getötet haben: U-Haft

Recklinghausen (dpa/lnw)

Die Polizei hat in Recklinghausen einen 41 Jahre alten Mann festgenommen, der einen 55-Jährigen getötet haben soll. Die Leiche des Mannes war am vergangenen Samstag im Rahmen eines Polizeieinsatzes in einer Wohnung an der Düppelstraße gefunden worden, wie die Staatsanwaltschaft Bochum und die Recklinghäuser Polizei am Montag mitteilten. Das Opfer ist laut Staatsanwaltschaft mit Messerstichen getötet worden.

Von dpa