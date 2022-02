42-Jähriger angegriffen und mit Schusswaffe bedroht

Köln (dpa/lnw)

Zwei Männer sollen in Köln einen 42-Jährigen überfallen, mit Schlägen und Tritten verletzt und mit einem Revolver bedroht haben. Der Mann sei am Samstagnachmittag mit seinem Schäferhund im städtischen Klingelpützpark unterwegs gewesen, als die Männer ihn attackierten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Einer der Tatverdächtigen, ein Bekannter des Mannes im Alter von 31 Jahren, soll ihm dann den Revolver in den Mund geschoben haben. Zudem habe er vergeblich versucht, dem Mann die Hundeleine zu entreißen. Als eine Passantin den Angriff bemerkt und laut um Hilfe geschrien habe, hätten die beiden Angreifer von dem 42-Jährigen abgelassen. Sie seien nach ersten Erkenntnissen in einem schwarzen Auto geflüchtet.

Von dpa