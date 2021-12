43-Jähriger stirbt auf Industriegelände bei Aachen

Eschweiler (dpa/lnw)

Ein 43 Jahre alter Mann ist auf einem brachliegenden Industriegelände in Eschweiler bei Aachen ums Leben gekommen. Er sei nach ersten Erkenntnissen durch ein eingebrochenes Hallendach gestürzt, teilte die Polizei am Montag mit. Eine Zeugin fand den 43-Jährigen demnach am Sonntagnachmittag leblos vor.

Von dpa