47-Jähriger bei Mordanschlag in Dinslaken schwer verletzt

Dinslaken (dpa/lnw)

Ein 47-Jähriger, der sich zumindest zeitweise im Umfeld der Rockergruppe Hells Angels bewegt haben soll, ist in Dinslaken bei einem Mordanschlag schwer verletzt worden. Ein Unbekannter habe ihm in einem Hinterhof aufgelauert und aus dem Hinterhalt mehrfach auf ihn geschossen, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag.

Von dpa