49 Linden für die Flut-Opfer: Wüst pflanzt Erinnerungsbaum

Blankenheim (dpa/lnw)

Bei der Jahrhundertflut sind 49 Menschen in Nordrhein-Westfalen ums Leben gekommen - an jeden von ihnen erinnert nun ein Baum. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) pflanzte am Mittwoch den 49. Erinnerungsbaum auf einer Naturschutzfläche der NRW-Stiftung in Blankenheim (Kreis Euskirchen). «Die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 hat unser Land hart getroffen und bei vielen Menschen tiefe Spuren hinterlassen», sagte Wüst.

Von dpa