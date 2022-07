49 Verdächtige mit 146 Einträgen in Vorstrafenregister

Duisburg/Düsseldorf (dpa/lnw)

Gut zwei Monate nach der Schießerei zwischen Rockern und Clanmitgliedern in Duisburg mit mehreren Verletzten werden neue Details bekannt: So ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen derzeit 49 Beschuldigte, die in ihren Vorstrafenregistern auf insgesamt 146 Einträge kommen. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der AfD im Landtag hervor.

Von dpa