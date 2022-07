50-Jähriger stirbt beim Tauchen im Kreidesee in Hemmoor

Hemmoor (dpa/lni)

Ein 50 Jahre alter Taucher ist bei einem Tauchgang im Kreidesee in Hemmoor tödlich verunglückt. Der Mann war am Sonntag mit seiner Ehefrau in dem See im Landkreis Cuxhaven unterwegs, als es in etwa 20 Metern Wassertiefe zu «Tarierungsproblemen» kam, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte.

Von dpa