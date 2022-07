51-jähriger wählt Notruf und gesteht: Ehefrau umgebracht

Bielefeld (dpa/lnw)

Ein 51-jähriger Bielefelder hat per Notruf der Polizei mitgeteilt, seine Ehefrau getötet zu haben. Nach dem Anruf am Sonntagmorgen fanden Einsatzkräfte eine Leiche im gemeinsamen Haus des Paares, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Bielefeld am Sonntag berichteten. Ersten kriminalpolizeilichen Erkenntnissen zufolge sei die 49-Jährige Ehefrau in den frühen Morgenstunden «aufgrund spitzer Gewalteinwirkung zu Tode gekommen».

Von dpa