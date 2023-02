52-jähriger Lkw-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Der 52-Jährige sei am Sonntagvormittag außerhalb der Ortschaft mit seinem Sattelzug rechts von der Straße abgekommen, mit einem Baum kollidiert und anschließend in einem Feld zum Stehen gekommen, teilte die Polizei am Sonntagnachmittag mit. Ein Rettungshubschrauber habe den Schwerverletzten in ein Krankenhaus geflogen. Weshalb der Mann von der Straße abkam, war zunächst unklar. Für die Zeit der Bergung war die Fahrbahn gesperrt.