Die Frau sei am Samstagvormittag aus zunächst ungeklärten Gründen auf der L136 nach rechts von der Straße abgekommen, erklärte die Polizei am Sonntag. Die 54-Jährige sei an der Unfallstelle gestorben. Die Straße war für drei Stunden in beiden Richtungen komplett gesperrt.