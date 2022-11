54-Jähriger fährt auf Fahrschulauto auf: Vier Verletzte

Bei einem Auffahrunfall auf ein Fahrschulauto sind in Gelsenkirchen am Freitag vier Menschen schwer verletzt worden.

Der 54 Jahre alte Unfallverursacher sowie der Fahrlehrer (35) und seine beiden Fahrschüler (44 und 24) wurden zur stationären Behandlung mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht, teilte die Polizei am Samstag mit. Laut Polizeimeldung hat der 54-Jährige das an einer Ampel stehende Fahrschulfahrzeug übersehen und ist mit seinem Auto aufgefahren.