67-Jähriger kracht mit Auto in Hauswand und stirbt

Ein 67 Jahre alter Mann ist nach einem Auffahrunfall in Solingen mit seinem Auto in eine Hauswand gekracht und später im Krankenhaus gestorben.

Der Fahrer sei am Samstag zunächst an einer roten Ampel von hinten auf zwei wartende Fahrzeuge aufgefahren, teilte die Polizei Wuppertal mit. Danach sei er mit seinem Fahrzeug einen Treppenaufgang an einer Hauswand hochgefahren. Dort blieb das Auto stecken. Rettungskräfte reanimierten den Fahrer zunächst am Unfallort und brachten ihn ins Krankenhaus, wo er später starb. Die Polizei gehe von einem medizinischen Notfall aus.