69-Jähriger fährt in Streifenwagen und verletzt Polizisten

Ein 69-Jähriger ist in Witten im Ruhrgebiet mit seinem Auto in einen Streifenwagen gekracht und hat dabei vier Beamten verletzt.

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle.

Der Mann sei ungebremst auf das Polizeiauto aufgefahren, das verkehrsbedingt an einer Kreuzung angehalten habe, um abzubiegen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die zwei Polizistinnen und zwei Polizisten seien leicht verletzt worden. Der 69-Jährige blieb bei dem Unfall am Dienstag unverletzt.