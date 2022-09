70-Jähriger soll pflegebedürftige Ehefrau umgebracht haben

Balve (dpa/lnw)

Ein 70-Jähriger soll im sauerländischen Balve seine pflegebedürftige Ehefrau umgebracht haben. Ein Richter habe ihn wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft geschickt, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag in Arnsberg mit.

Von dpa