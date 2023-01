70 Skilifte im Sauerland sollen laufen

Seit Weihnachten waren selbst die Höhenlagen des Sauerlands wochenlang schneefrei. Jetzt hoffen die Skilift-Betreiber auf eine gute zweite Saisonhälfte. An diesem Wochenende sollen 70 Lifte laufen - das wäre der bisherige Saison-Rekord.

Im Sauerland soll es an diesem Wochenende nach wochenlangem Tauwetter wieder gute Wintersportbedingungen geben. Es könnten rund 70 Lifte laufen - so viele wie bislang noch nie in diesem Winter, teilte die Wintersport-Arena Sauerland mit. Die Schneekanonen seien bei den frostigen Temperaturen der vergangenen Tage fast im Dauerbetrieb gewesen. Mehrere Rodellifte wollen ebenfalls wieder den Betrieb aufnehmen, und auch für Langläufer sind einige Strecken präpariert.

Seit Weihnachten hatten zweistellige Temperaturen mit Regen und starkem Wind den Schnee schnell schmelzen lassen. Zuletzt war Skifahren und Snowboarden im Sauerland nur noch in Winterberg auf ein paar schmalen Kunstschnee-Schneisen in der ansonsten grünen Landschaft möglich.

Die Wintersport-Arena Sauerland ist ein Zusammenschluss der Skigebiete in den Kreisen Hochsauerland, Siegen-Wittgenstein, Olpe und der hessischen Gemeinde Willingen. Dazu gehören 34 Skigebiete mit 126 Liften.