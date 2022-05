71-Jährige Geliebte erwürgt: Siebeneinhalb Jahre Haft

Die Frau hatte den Mann am Morgen der Tat aufgefordert, «seine Sachen zu packen und ihre Wohnung zu verlassen», wie es in der Urteilsbegründung hieß. Darüber sei der «Angeklagte in Zorn geraten» und habe «spontan den Entschluss getroffen, die Geschädigte zu töten». Mit bloßen Händen habe er die 71-Jährige am Hals gepackt und minutenlang gewürgt.

Die zum Tatzeitpunkt rund vier Jahre währende Beziehung sei zunächst glücklich gewesen, seit geraumer Zeit aber vermehrt durch Streitereien geprägt gewesen. Zum einen, weil der Angeklagte sich nicht von seiner Ehefrau habe trennen wollen. Zum anderen habe das spätere Opfer sich umorientiert und in einen anderen Mann verliebt.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, Revision kann eingelegt werden.