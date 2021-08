75. NRW-Geburtstag unter Eindruck der Flut

Zum 75. Landesgeburtstag Nordrhein-Westfalens hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Blick auf die verheerende Flutkatastrophe den Zusammenhalt der Menschen gelobt und weitere Unterstützung versprochen. Die Menschen könnten sich darauf verlassen, «dass wir sie bei dieser Herkules-Aufgabe nicht allein lassen», sagte Merkel am Montag beim Festakt zum Landesgeburtstag in Düsseldorf.

Die Bilder der schrecklichen Flutkatastrophe habe sie weiter vor Augen. Es bleibe «unfassbar», wie viele Menschen ihr Leben bei der Flut im Juli verloren hätten und dass ganze Ortschaften zerstört worden seien. Für Viele sei die «Welt auf einen Schlag eine andere geworden». Auch als Gesellschaft werde Zusammenhalt gebraucht. Die Menschen in NRW hätten gezeigt, was das bedeute. «In der Stunde der Not waren und sind sie füreinander da.» Künftig solle erreicht werden, dass die Bevölkerung bei drohenden Katastrophen schneller informiert werde.

Mit Blick auf Extremwetterphänomene sagte Merkel, es sei umso wichtiger, die angestrebten Klimaziele auch einzuhalten. Klimafreundliches Wirtschaften und Arbeiten müssten ebenso ermöglicht werden, wie es gelte, soziale Härten zu vermeiden. Es gehe darum, die derzeitigen Kohleregionen künftig besser dastehen zu lassen als zuvor, betonte die scheidende Kanzlerin. NRW habe Erfahrung mit dem Strukturwandel nach dem Ausstieg aus der Steinkohle.

Auch Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) nannte den Zusammenhalt der Menschen in NRW «eine wichtige Tugend». Schon Stunden nach der Überschwemmung seien die Menschen in die Krisengebiete gefahren und hätten angepackt. Die Landesregierung werde ihr Versprechen halten und den Betroffenen der Katastrophe zur Seite stehen. Zusammenhalt zeichne das Land aus ebenso wie Offenheit und Vielfalt.

Laschet dankte Merkel für ihre Führungskraft in den großen Krisen ihrer 16-jährigen Amtszeit. «Du hast unser Land mit glücklicher Hand durch diese Zeiten geführt», sagte der Unions-Kanzlerkandidat. «Dafür dankt Dir Nordrhein-Westfalen ganz herzlich.» Laschet nannte als Beispiele die Weltfinanzkrise, die Euro-Krise, die Flüchtlingskrise und die Corona-Pandemie.

Laschet sprach Merkel mit «liebe Angela» an. Merkel habe schon zum 70. NRW-Landesgeburtstag vor fünf Jahren die Festrede gehalten, sagte er. «Aller Voraussicht nach wirst Du zum 80. Geburtstag nicht mehr Kanzlerin sein.» Zur Bundestagswahl am 26. September tritt Merkel nicht mehr an. CDU/CDU wie auch Laschet kämpfen derzeit gegen schlechte Umfragewerte, die die Möglichkeit, dass die Union in der Opposition landet, denkbar erscheinen lassen.

Laschet dankte Merkel und der Bundesregierung besonders für das Hilfspaket in Höhe von 30 Milliarden Euro zur Bewältigung der Hochwasserkatastrophe. Dies sei eine «große gesamtdeutsche Leistung». «Herzlichen Dank auch an die Bundesregierung», sagte der CDU-Bundesvorsitzende, ohne die SPD als Koalitionspartner im Bund zu nennen.

Coronabedingt wurde der Landesgeburtstag unter freiem Himmel auf der Düsseldorfer Galopprennbahn gefeiert - einschließlich kurzem Pferderennen.

Vertreter des britischen Königshauses kamen zwar nicht nach Düsseldorf, an der Feier nahm aber der britische Staatsminister für Handelspolitik, Greg Hands, teil. 35 Musiker in typisch britischer roter Uniform und Bärenfellmütze spielten Blasmusik. Merkel und Laschet betonten die Wichtigkeit guter Beziehungen zu Großbritannien auch nach dem Brexit. Hands rief in fließendem Deutsch dazu auf, die Handelsbeziehungen auszubauen. «Ich habe meine eigene Operation Marriage erfüllt», sagte Hands, der mit einer Deutschen verheiratet ist.

Nordrhein-Westfalen wurde 1946 von der britischen Militärregierung gegründet. Aus dem nördlichen Teil der preußischen Rheinprovinz sowie Westfalen wurde das Bundesland gebildet. Die «Operation Marriage» wurde am 23. August 1946 in Düsseldorf besiegelt. Die Lipper kamen 1947 dazu.

Eingeladen war auch der Präsident Ghanas, Nana Akufo-Addo. NRW verbindet seit mehr als 20 Jahren eine enge Partnerschaft mit dem westafrikanischen Staat. Merkel forderte, dass dafür gesorgt werde müsse, dass auch Afrika bald genügend Corona-Impfstoff habe.

Das Musikprogramm gestalteten Stars aus NRW - Star-Geiger David Garrett spielte Beethoven und einen alten Hit der US-Band Toto. Trompeter Till Brönner - geboren in Viersen - gab unter anderem den Song «Happy» von Pharell Williams und «September Morn» von Neil Diamond zum Besten. Auch das WDR-Sinfonieorchester trat auf. Die Moderation übernahm der gebürtige Bonner Johannes B. Kerner.

Mit Videobotschaften gratulierten unter anderem Torhüter Manuel Neuer, Höhner-Sänger Henning Krautmacher und Schauspielerin Veronica Ferres dem Land NRW. Die gebürtige Solingerin Ferres sang auch eine engagierte Version von «Happy Birthday».