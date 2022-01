77-Jährige lockt mit Polizei Trickbetrüger in Falle

Detmold (dpa/lnw)

Mit Hilfe einer aufmerksamen 77-Jährigen hat die Polizei in Detmold drei Trickbetrüger auf frischer Tat gefasst. Diese hätten sich zuvor am Telefon als falsche Polizisten ausgegeben und behauptet, die Tochter der Frau sitze wegen eines Autounfalls im Gefängnis, teilte die Polizei am Montag mit. Die Seniorin wurde aufgefordert, für die Freilassung eine angebliche Kaution im mittleren fünfstelligen Eurobereich zu übergeben.

Von dpa