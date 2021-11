81-jähriger Duisburger nach Irrfahrt vermisst

Nach einer Irrfahrt mit seinem Wagen über den Niederrhein wird ein 81-jähriger Duisburger vermisst. Der Mann hatte innerhalb Duisburgs nach Hause fahren wollen, sich dabei aber verfahren, wie ein Polizeisprecher am Samstag berichtete.

Bei mehreren Telefonaten mit seiner Frau gab er an, Krefeld, Neuss, Willich und Kaarst durchfahren zu haben. Dabei klagte er über Unwohlsein und sagte, dass sein Tank so gut wie leer sei. Danach war sein Handy ausgeschaltet. Zuletzt wurde es in Mönchengladbach-Wickrath geortet.

Sein weißer Wagen hat das Kennzeichen DU-GK 1989. Die Polizei vermutet, dass der Mann orientierungslos ist und sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Bevölkerung wird um Hinweise zum Aufenthaltsort des 81-Jährigen oder seines Wagens gebeten.