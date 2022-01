82-Jährige in Geschäft mit Schusswaffe bedroht

Lüdenscheid (dpa/lnw)

Eine 82-Jährige ist in Lüdenscheid von zwei Männern mit einer Schusswaffe in ein Geschäft gedrängt und ausgeraubt worden. Die beiden unbekannten Täter flüchteten mit einem geringen Bargeldbetrag, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Von dpa