82-Jährige stirbt bei Brand in Einfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Bad Driburg (Kreis Höxter) ist eine 82-Jährige gestorben.

Einsatzkräfte entdeckten die leblose Frau bei den Löscharbeiten am Sonntagmorgen, berichtete die Feuerwehr. Der Notarzt stellte den Tod fest. Ein Anwohner hatte am Sonntag wegen starker Rauchentwicklung den Notruf gewählt. Die Feuerwehr habe die Flammen schnell löschen können. Die Brandursache war am Sonntag noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.