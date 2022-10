82-Jähriger auf Pedelec angefahren und schwer verletzt

Wesel (dpa/lnw)

Ein 82 Jahre alter Fahrer eines Pedelecs ist in Wesel beim Überqueren einer Straße angefahren und schwer verletzt worden. Bei dem 37-Jährigen, der den 82-Jährigen mit seinem Auto erfasste, hätte es Hinweise auf Drogenkonsum gegeben, teilte die Polizei am Freitag mit. Es wurde eine Blutprobe genommen, der Befund stand aber noch aus. Der 82-Jährige sei bei dem Unfall am Donnerstagabend im Bereich des Auges verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Von dpa