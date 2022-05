82-Jähriger erstochen: Nachbar festgenommen

Wuppertal (dpa/lnw)

Ein 82-jähriger Wuppertaler ist in der Nacht zum Dienstag in seiner Wohnung erstochen worden. Der Mann habe noch selbst über den Hausnotruf Hilfe anfordern können, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Er sei von einem Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt worden, habe er dabei noch selbst berichtet.

Von dpa