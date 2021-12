83-jähriger Senior um mehr als 100.000 Euro betrogen

Mettmann (dpa/lnw)

Kriminelle haben einen 83 Jahre alten Mann in Erkrath (Kreis Mettmann) um mehr als 100.000 Euro betrogen. Wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte, meldete der Mann den Trickbetrug am Freitag, nachdem mehrfach höhere Summen von seinem Konto abgebucht wurden. Der Erkrather wurde zum zweiten Mal Opfer eines Betrugs.

Von dpa