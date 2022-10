84-Jähriger fährt in Trecker-Schaufel: Schwerverletzte

Die 62 Jahre alte Mitfahrerin erlitt dabei am Samstag schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte. Der 84-Jährige wurde leicht verletzt. Zu der Kollision bei Lindlar kam es, als der 36 Jahre alte Treckerfahrer mit seinem Gespann von der Straße aus nach links abbiegen wollte. In diesem Moment hatte sich der Senior den Angaben zufolge bereits auf der Gegenspur zum Überholvorgang befunden und stieß in die Frontlader-Schaufel des Treckers. Der Fahrer des Gespanns blieb unverletzt.