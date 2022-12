85-Jähriger getötet: Tatverdächtiger Stiefsohn in U-Haft

Krefeld (dpa/lnw)

Ein 64 Jahre alter Mann soll in Krefeld seinen 85-jährigen Stiefvater erstochen haben. Der mutmaßliche Täter sei nach der Tat in der gemeinsamen Wohnung der Männer festgenommen worden, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag. Der 64-Jährige saß bei seiner Festnahme am Mittwochabend in einem Rollstuhl. Ein Motiv war für die Ermittler zunächst unklar.

Von dpa