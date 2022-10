86-jähriger Mann kommt bei Frontalzusammenstoß ums Leben

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Kleintransporter ist ein 86 Jahre alter Autofahrer in Bergisch Gladbach tödlich verletzt worden.

Der Insasse des Transporters habe schwere Verletzungen, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Zwei Insassen eines weiteren Autos, das infolge der Kollision am Donnerstag auf den Transporter auffuhr, erlitten leichte Verletzungen. Der 86-jährige Senior sei trotz Wiederbelebungsversuchen noch an der Unfallstelle gestorben.