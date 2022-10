87-Jährige um fünfstelligen Geldbetrag betrogen

Langenfeld (dpa/lnw)

Erneut ist in Nordrhein-Westfalen eine Seniorin mit der perfiden Masche «Schockanruf» von Unbekannten um Tausende Euro betrogen worden. Die 87-Jährige aus Langenfeld sei am Freitag von einem angeblichen Polizisten telefonisch darüber informiert worden, dass ihr Enkel einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Anrufer habe von der Frau eine Kaution gefordert, damit der Enkel einer Inhaftierung entgehe. Die Seniorin habe daraufhin das Bargeld in fünfstelliger Höhe aus dem Schließfach in ihrer Bank geholt und das Geld an ihrer Wohnung im Kreis Mettmann einer unbekannten Frau übergeben.

Von dpa