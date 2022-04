Sieben Wochen nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine hatten bereits 40 Prozent der Schulen in NRW Flüchtlingskinder aufgenommen.

Anna ist aus der Ukraine geflohen und wird in der Marienschule in Bielefeld von Lehrer Andreas Langewand betreut.

Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) sagte, bei einer Abfrage am Mittwoch vergangener Woche seien 8753 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine an 1985 Schulen in Nordrhein-Westfalen angemeldet gewesen.