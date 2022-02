88-Jährige geschlagen: Ein Jahr Berufsverbot für Pflegerin

Düsseldorf (dpa/lnw)

Eine Altenpflegerin muss 15.000 Euro Strafe zahlen und darf ein Jahr lang nicht in ihrem Beruf arbeiten, weil sie eine demente Seniorin geschlagen hat. Das hat das Düsseldorfer Landgericht am Montag entschieden und damit das Urteil der Vorinstanz bestätigt. «Es ist nicht auszuschließen, dass sie in einer Überforderungssituation wieder ähnlich handelt», sagte die Richterin.

Von dpa