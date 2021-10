89-Jähriger kracht mit Auto in Apotheke

Erkrath (dpa)

Beim Ausparken ist ein Autofahrer mit Wucht in die Schaufensterscheibe einer Apotheke in Erkrath bei Düsseldorf gekracht. Drei Kundinnen in dem Gebäude wurden durch umherfliegendes oder umstürzendes Inventar leicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verwechselte der 89-Jährige beim Wegfahren vom Kundenparkplatz der Apotheke das Gas- mit dem Bremspedal.

Von dpa