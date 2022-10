9-Euro-Ticket: Nachfrage samstags über Vor-Corona-Niveau

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Einführung des 9-Euro-Tickets hat auch in Nordrhein-Westfalen zu einem sprunghaften Anstieg der Fahrgastzahlen geführt. Nach Hochrechnungen von Verkehrsexperten stiegen die Zahlen hier im Juni und Juli im Vergleich zum Mai wochentags um 32 bis 40 Prozent, an den Wochenenden sogar um 44 bis 51 Prozent. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Antwort des Düsseldorfer Verkehrsministeriums auf eine Anfrage aus der FDP-Landtagsfraktion hervor. Für August liegen demnach bisher keine Daten vor.

Von dpa