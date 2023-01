90-jähriger Autofahrer übersieht Kleintransporter und stirbt

Der Senior wollte in Sundern (Hochsauerlandkreis) auf eine Landstraße abbiegen. Dabei bemerkte er nach Polizeiangaben nicht, dass ein Transporterfahrer aus Werl von links kam. Es kam zum Crash, der 90-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt.