A1 bei Kamen nach Lkw-Unfall vorübergehend gesperrt

Kamen/Dortmund (dpa/lnw)

Wegen eines schweren Unfalls mit zwei Lastwagen auf der Autobahn 1 bei Kamen ist die Fahrbahn Richtung Köln am Dienstag vorübergehend gesperrt worden. Einer der beiden Fahrer - ein 62-Jähriger aus Köln - wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der andere Fahrer (43) sei unverletzt geblieben, teilte die Polizei am Abend mit.

