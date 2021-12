A1 zwischen Hürth und Erfttal bald wieder frei

Rund fünf Monate nach der Flutkatastrophe soll die A1 zwischen der Anschlussstelle Hürth und dem Autobahndreieck Erfttal in Richtung Koblenz kurz vor Weihnachten wieder freigegeben werden. Das teilte die Autobahn GmbH am Freitag mit. Die Freigabe sei für die Nacht zu Donnerstag, dem 23. Dezember geplant. Dank schnell voranschreitender Bauarbeiten könne der Abschnitt früher als geplant wieder befahrbar sein. «Mit der vorzeitigen Freigabe möchte die Autobahn GmbH Rheinland den Weihnachtsverkehr weiter entlasten», hieß es.

Unwetter mit ungewöhnlich starken Regenfällen hatten Mitte Juli in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz eine Hochwasserkatastrophe ausgelöst. Ganze Landstriche wurden von den Wassermassen verwüstet - darunter auch viele Straßen.

In der Folge wurde die A1 zwischen der Anschlussstelle und dem Autobahndreieck in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Man rechne nun damit, dass die Autobahn im Frühjahr wieder in beide Richtungen durchgängig befahrbar sei, erklärte die Autobahn GmbH.