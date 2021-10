A2 am Kreuz Bielefeld am ersten Novemberwochenende gesperrt

Gütersloh (dpa/lnw)

Wegen Brückenarbeiten wird die Autobahn 2 zwischen dem Kreuz Bielefeld und der Anschlussstelle Gütersloh am ersten Wochenende im November gesperrt. Zwischen Samstag, 6. November, ab 22 Uhr und Sonntag, 7. November, bis 11 Uhr könne die Strecke nicht befahren werden, kündigte die Autobahn GmbH Westfalen am Dienstag an. Es werden Umleitungen eingerichtet.

