A45-Brücke Brunsbecke relativ robust: trotzdem Neubau

Lüdenscheid/Hagen (dpa/lnw)

An der Schwesterbrücke der inzwischen überregional bekannten maroden Autobahnbrücke Rahmede bei Lüdenscheid haben tagelange Prüfungen keine Auffälligkeiten ergeben. Das teilte die Westfalen-Niederlassung der Autobahn GmbH am Mittwoch mit. Die Talbrücke Brunsbecke an der A45 zwischen Hagen-Süd und Lüdenscheid-Nord war zuvor einige Tage lang für eine turnusmäßige Laserscan-Untersuchung gesperrt worden.

Von dpa