A46 nach tödlichem Unfall voll gesperrt: Lange Staus

Wuppertal (dpa/lnw)

Ein Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 46 in Wuppertal gegen einen Brückenpfeiler geprallt und ums Leben gekommen. Die stark befahrene Autobahn zwischen Düsseldorf und Wuppertal blieb am Mittwochmorgen im Berufsverkehr in beide Richtungen stundenlang gesperrt.

Von dpa