Iserlohn (dpa/lnw)

Wegen eines schweren Verkehrsunfalls war die A46 bei Iserlohn (Märkischen Kreis) in Fahrtrichtung Hemer zeitweise gesperrt. Zwei Fahrzeuge waren laut Feuerwehr an dem Unfall am Mittwochabend beteiligt. Beide Fahrer zogen sich demnach starke Verletzungen zu und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Mindestens eine Person war zuvor von Ersthelfern aus dem Auto befreit worden.

Von dpa